8х-56-6х+27=15 решить ур-ние плиз
Алгебра
8х-56-6х+27=15 решить ур-ние плиз
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Гость:
2x-29=15 2x=29+15 2x=44 x=22 Ответ:22
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