Почему свои жилища нужно держать в чистоте предложении должны иметь однородные ч??ены

Русский язык
Почему свои жилища нужно держать в чистоте предложении должны иметь однородные ч??ены
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно понял вопрос, то надо в это предложение добавить слова, чтобы предложение стало с однородными членами. Это будет как-то так: Почему свои жилища нужно держать в чистоте и порядке
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