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Внешняя и внутренняя политика Екатерины 2 Екатерина Вторая – русская императрица, правившая с 1762 по 1796 год. В отличии от предшествующих монархов, пришла к власти благодаря дворцовому перевороту, свергнув своего мужа, недалекого Петра III. В период своего правления прославилась как деятельная и властная женщина, окончательно культурно укрепившая высший статус Российской Империи среди европейских держав и метрополий. Внутренняя политика Екатерины Второй. Придерживаясь на словах идей европейского гуманизма и просвящения, на деле правление Екатерины 2 ознаменовалось максимальным закрепощением крестьян и всесторонним расширением дворянских полномочий и привилегий. Были проведены следующие реформы 1. Реорганизация Сената.Сокращение полномочий сената до органа судебной и исполнительной власти. Законодательная ветвь была передана непосредственно Екатерине 2 и кабинету статс-секретарей. 2. Уложенная Комиссия. Создана с целью выяснить народные нужды для дальнейшего проведения широкомасштабных преобразований. 3. Губернская реформа. Было реорганизовано административное деление Российской империи: вместо трехступенчатого «Губерния»-«Провинция»-«Уезд» введено двухступенчатое «Губерния»-«Уезд».. 4. Ликвидация запорожской сечи.После проведения Губернской реформы привело к уравнению прав между казацкими атаманами и российского дворянства. Т.о. необходимость сохранять особую систему управления отпала. В 1775 г. Запорожская сечь была распущена. 5. Экономические реформы.Проведен ряд реформ по ликвидации монополий и установлению фиксированных цен на жизненно важные продукты, расширение торговых связей и подъем экономики страны. 6. Коррупция и фавориты. Виду возросших привилегий правящей верхушки, широко распространилась коррупция и злоупотребление правами. Фавориты императрицы и приближенные ко двору получали щедрые подарки из государственной казны. Вместе с тем, среди фаворитов были весьма достойные люди, участвовавшие во внешней и внутренней политике Екатерины 2 и внесшие серьезный вклад в историю России. Например, князь Григорий Орлов и князь Потемкин Таврический. 7. Образование и наука. При Екатерине широко стали открываться школы и училища, однако уровень самого образования оставался низким 8. Национальная политика. Для иудеев были установлены черты оседлости, немецкие переселенцы освобождены от налогов и пошлин, самым бесправным слоем населения стало коренное 9. Сословные преобразования. Был введен ряд указов, расширяющих и без того привилегированные права дворянства 10. Религия. Велась политика религиозной терпимости, был введен указ, запрещающий РПЦ вмешиваться в дела других конфессий. Внешняя политика Екатерины 1. Расширение границ империи.Присоединение Крыма, Балты, Кубанской области, западной Руси, литовских губерний, герцогства Курляндского. Раздел Речи Посполитной и война с Османской империей. 2. Георгиевский трактат. Подписан для установления протектората России над царством Картли-Кахети (Грузия). 3. Война со Швецией. Развязана за территорию. В результате войны был разбит швецкий флот, а российский потоплен штормом. Подписан мирный договор, согласно которому границы между Россией и Швецией остаются прежними. 4. Политика с другими странами.Россия часто выступала в качестве посредника, устанавливающего мир в Европе. После французской революции, Екатерина примкнула к антифранцузской коалиции ввиду угрозы самодержавию. Началась активная колонизация Аляски и Алеутских островов. Внешняя политика Екатерины 2 сопровождалась войнами, одерживать в которых победы императрице помогали талантливые полководцы, такие как фельдмаршал Румянцев. Несмотря на широкий масштаб проведенных реформ, преемники Екатерины (в особенности, сын, Павел 1) относились к ним неоднозначно и после своего воцарения, очень часто меняли как внутренний, так и внешний.