Из городов,между которыми 9612 км пути,одновременно навстречу друг другу выехали две машины. Одна из них прошла одну девятую часть всего пути,другая-одну четвертую часть всего пути. Сколько километров пути между машинами?

Математика

Из городов,между которыми 9612 км пути,одновременно навстречу друг другу выехали две машины. Одна из них прошла одну девятую часть всего пути,другая-одну четвертую часть всего пути. Сколько километров пути между машинами?

Автор: Гость