Из городов,между которыми 9612 км пути,одновременно навстречу друг другу выехали две машины. Одна из них прошла одну девятую часть всего пути,другая-одну четвертую часть всего пути. Сколько километров пути между машинами?
Математика
Из городов,между которыми 9612 км пути,одновременно навстречу друг другу выехали две машины. Одна из них прошла одну девятую часть всего пути,другая-одну четвертую часть всего пути. Сколько километров пути между машинами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9612÷9×1=1068 км прошла 1 машина 9612÷4×1=2403 км прошла 2 машина 9612- (1068+2403)=6141 км расстояние между машинами
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