Качественная ракция на Na, Al, Ba

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1. Натрий определяют в сухих солях, добавляя немного соли в пламя горелки. Натрий окрашивает пламя в жёлтый цвет (с оттенком оранжевого). 2. Катион Аl⁺³ определяют реакцией со щелочами Аl⁺³ +3OH⁻ = Al(OH)₃↓ мелкокристаллический осадок белого цвета, который при ДАЛЬНЕЙШЕМ добавлении щёлочи растворяется. образуя комплексный анион: Al(OH)₃ + 3OH⁻ = [Al(OH)₆]⁻³ 3. Качественная реакция на катион Ba⁺² это реакция с серной кислотой или любым растворимым сульфатом. В результате выпадает белый осадок сульфата бария. Ba⁺² + SO₄⁻² = BaSO₄↓ Например: BaCl₂ + K₂SO4 = 2KCl + BaSO₄↓ Реакция очень чувствительная!