Внешняя политика Алексея Михайловича Романова (1645-1676) плиз срочно

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Внешняя политика Алексея Михайловича Романова (1645-1676) Сильное влияние на Алексея имели многие приближенные, за что царь был прозван «тишайшим». В 1653 г. малороссийское казачество перешло в московское подданство, что вызвало войну с Польшей, долгую и разорительную, осложненную войной со Швецией, в 1661 г. был заключен Кардисский мир со Швецией, по которому русские вернули Швеции все завоеванные в Ливонии города. С Польшей в 1667 г. был заключен выгодный Андрусовский мир, по которому Россия получила Малороссию с левого берега Днепра, Киев, Смоленскую и Северскую земли. Сильное колонизационное движение было проведено в Сибирь и южные степи. Произошло усиление влияния иностранцев на московское общество.