Изложение Тукгеневские места

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Кто из нас не бывал в местах, где дышится полной грудью, отступает городская суета и шум, где хочется петь и творить после городского заточения. Многие из известных поэтов в свое время стремились в такие места, оставляя столицы и светскую жизнь. И не жалели, именно в таких местах, где царствует нетронутая природа, гармония и спокойствие и рождались настоящие шедевры пера. Я был рожден для жизни мирной, Для деревенской тишины; В глуши звучнее голос лирной, Живее творческие сны. Это - А. С. Пушкин, а ему вторит Н. А. Некрасов: Опять она, родная сторона, С ее зеленым благодатным летом, И вновь душа поэзией полна.. . Да, только здесь могу я быть поэтом.. . Тургенев выразит это в прекрасной формуле: "Пишется хорошо, только живя в русской деревне. Там и воздух-то как будто полон мыслей... " Однако при этом каждый имеет в виду особую деревню, особый уголок земли, где ему легче дышится, легче творить, легче воплощать свои творческие сны в слова. И он этот уголок уже не спутает ни с каким другим - А. Н. Островский бывал в Карабихе, а И. С. Тургенев в Ясной Поляне, но у Тургенева воздух "полон мыслей" в орловской деревне, в его Спасском. Литературные места России и не только.. .Они разные во многом, в том числе и по значению, которое каждое данное место занимало в жизни писателя. Порой писатель проводит детство в Овстуге, порой просто навещает; а нередко это глубокая, проходящая через всю жизнь любовь, такая как Спасское-Лутовиново. Но есть нечто, что роднит их и объединяет. Это исключительная красота природы. Человек, одаренный стендалевской аналитической способностью, выделил бы здесь ступеньки и повороты чувства, нашел бы здесь все, чем богата настоящая любовь.