Внешний угол при вершине равнобедренного треугольника равна 130 градусов. Найдите углы треугольника

Геометрия
Внешний угол при вершине равнобедренного треугольника равна 130 градусов. Найдите углы треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
180-130=50гр- величина верхнего угла 180-50=130гр- сумма 2 углов при основании тогда каждый угол при основании =130 :2=65 гр-  т.к. треугольник равнобедренный
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