Внешность и характер главных героев сказки хоттабыч

Литература
Внешность и характер главных героев сказки хоттабыч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старик хотабыч был не добрым и не злым он был средним персонажем он хитрый и умный
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