Внутренняя политика Николая I Кратко

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В период правления Николая I, который сознавал необходимость решения крестьянского вопроса для предотвращения революции, было создано более 10 комитетов, пытавшихся решить проблему, не затрагивая основ крепостного строя. Николай издал ряд законов, имевших частный и необязательный характер. Так, согласно указу 1842 года об "обязанных крестьянах", последние при согласии помещика могли получить личные права и за условленные повинности – помещичью землю в пользование. По этому указу было освобождено всего 24 тысячи человек из 10 миллионов крепостных. Наиболее значительной стала реформа управления государственными землями и государственными крестьянами. Создано министерство государственных имуществ. В государственной деревне упорядочено взимание налогов, повинностей, рекрутских наборов. Из обжитых районов крестьяне переселялись в малонаселённые, где наделялись землёй. Создание министерства увеличило количество чиновников, контролирующих крестьян, и усилило чиновничий гнёт и вымогательства. Тем не менее, положение государственных крестьян было легче, чем помещичьих. Внутренняя политика Николая I была ориентирована на сохранение статус-кво во всех областях жизни, особенно основ крепостничества, старых политических институтов. Она игнорировала насущные проблемы экономики (промышленности, транспорта, технического перевооружения армии и флота) . Нежелание проводить буржуазные преобразования сказалось самым трагическим образом уже в конце правления Николая I, обернувшись поражением России в Крымской войне