Во сколько лет умер пушкин и как он умер(что с ним произошло) во сколько лет умер ленмортов и что с ним произошло

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Смерть А. С. Пушкина наступила от проникающего слепого огнестрельного ранения живота с переломами правой седалищной и крестцовой костей, ушибом петель кишечника, осложнившегося острой кровопотерей и разлитым перитонитом. На начальном отрезке раневого канала пуля, не задев жизненно важные органы, прошла ниже правой почки и позади петель толстого кишечника. Ударившись о внутреннюю поверхность крыла правой подвздошной кости, скользнула по его вогнутой поверхности, отщепляя острые костные отломки и, раздробив крестец, засела в его отломках. Да – совершенно верно – его рана в наши дни классифицируется как не смертельная. НО: После смерти А. С. Пушкина вплоть до наших дней не стихают споры о возможности спасения жизни поэта. Сюзанна Масси пишет, что после смерти Пушкина «слышался ропот против иностранцев и даже против иностранных докторов, лечивших Пушкина». Выдающийся советский хирург С. С. Юдин, отметив в лечении Пушкина ряд недостатков, уверен, что рана, в соответствии с состоянием медицины того времени, несомненно, была смертельной. К мнению профессора Юдина присоединился и известный профессор И. А. Кассирский. На заседании Пушкинской комиссии, посвященной столетию со дня смерти поэта, выступил знаменитый хирург, профессор, будущий президент АМН СССР Н. Н. Бурденко. Академик утверждал, что РАНЕНИЕ ПУШКИНА, УЧИТЫВАЯ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ В ТУ ЭПОХУ, БЫЛО, НЕСОМНЕННО, СМЕРТЕЛЬНЫМ. Врач – доцент А. А. Аренд, правнук лейб-медика Н. Ф. Аренда, наряду с Н. Н. Бурденко доказал полную несостоятельность утверждения, что Н. Ф. Аренд по политическим мотивам не оказал в полном объеме медицинскую помощь погибающему Пушкину. Академик Б. В. Петровский в 1982 году утверждал: «С позиций современной хирургии мы можем сказать, что перед тяжелым ранением А. С. Пушкина наши коллеги первой половины XIX века были беспомощны».