Во сколько раз периметр треугольника со стороной 48 см больше периметра квадрата со стороной 4 см? ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!!
Математика
Во сколько раз периметр треугольника со стороной 48 см больше периметра квадрата со стороной 4 см? ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P треугольника=48*3=144 Pквадрата=4*4=16 144:16=9 раз
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