Во сколько раз периметр треугольника со стороной 48 см больше периметра квадрата со стороной 4 см? ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!!

Математика

Во сколько раз периметр треугольника со стороной 48 см больше периметра квадрата со стороной 4 см? ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!!

Автор: Гость