Найдите 75% от 400 рублей
Математика
Найдите 75% от 400 рублей
Ответ(ы) на вопрос:
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75% = 0,75 = 3/4 75% от 400 рублей = 3/4 * 400 рублей = 300 рублей
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