Почему на ваш взгляд Гомеровские поэмы вошли в сокровищницу человеческой культуры

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Почему на ваш взгляд Гомеровские поэмы вошли в сокровищницу человеческой культуры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Культура античной Греции является синонимом культуры вообще.Из тех времён современность заимствовала демократию,олимпийские игры, основы письменности и другое.Тогда же был заложен фундамент мировой литературы.В своих произведениях Гомер рисует картины духовной и материальной жизни тех веков. Действующие лица Иллиады и Одеесеи не только боги, но и люди. Причём люди действуют не только по воле богов,но и в соответствии со своими интересами.Персонажи наделены чертами личностей,хотя и не разработаны развёрнуто. Гомер первый известный нам после"тёмных веков" крупный литератор. Его произведения по праву входят в сокровищницу мировой культуры.
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