Путешественник катит чемодан со скоростью 4.5 км/ч по дорожке,вымощенной тротуарной плиткой,в направлении перпендикулярном стыкам между плитками.При этом колеса постукивают на стыках с частотой 5 стуков в секунду.Чему равен раз...

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5 стуков - за секунду он проходит 5 плиток. то есть это одна плитка за 0,2 сек. скорость чемодана: 4,5км/ч=1,25м/с путь, который проходит чемодан за 0,2 с, и будет длиной плитки: l=V*t=0,2*1,25=0,25 м