Цифры 4-х значного числа которое делится на 5 записали обратном порядке и получили 2-ое четырехзначное число,затем из 1-го числа вычеслили 2-ое и получили 909. найдите исходное число.

Математика

Цифры 4-х значного числа которое делится на 5 записали обратном порядке и получили 2-ое четырехзначное число,затем из 1-го числа вычеслили 2-ое и получили 909. найдите исходное число.

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