Цифры 4-х значного числа которое делится на 5 записали обратном порядке и получили 2-ое четырехзначное число,затем из 1-го числа вычеслили 2-ое и получили 909. найдите исходное число.
Математика
Цифры 4-х значного числа которое делится на 5 записали обратном порядке и получили 2-ое четырехзначное число,затем из 1-го числа вычеслили 2-ое и получили 909. найдите исходное число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1120 первое число обратное 0211 разница 1120-211= 909
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