Во сколько раз увеличится t из формулы S =vt, если S увеличить в 3 раза, а v уменьшить в2 раза
Математика
Во сколько раз увеличится t из формулы S =vt, если S увеличить в 3 раза, а v уменьшить в2 раза
Ответ(ы):
Гость:
Т -- увеличиться в 6 раз
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