Во сколько раз возрастает внутренняя энергия идеального газа при нагревании его ??т температуры Т1=17цельсия до t2=162цельсия?
Физика
Во сколько раз возрастает внутренняя энергия идеального газа при нагревании его ??т температуры Т1=17цельсия до t2=162цельсия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переводим градусы в абсолютную температуру. Изменение внутренней энергии пропорционально изменению температуры.Т1=290 К Т2=435 КU2/U1=T2/T1=435/290=1.5========================
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