Во сколько раз возрастает внутренняя энергия идеального газа при нагревании его ??т температуры Т1=17цельсия до t2=162цельсия?

Физика

Во сколько раз возрастает внутренняя энергия идеального газа при нагревании его ??т температуры Т1=17цельсия до t2=162цельсия?

Автор: Гость