Во вторник в ателье сшили 19 одинаковых курток,а в среду 17 таких же курток.всего на ??их израсходовали 72 метра ткани . сколько метров ткани израсходовали в каждый из этих дней? Решите 1 действием

Математика
Во вторник в ателье сшили 19 одинаковых курток,а в среду 17 таких же курток.всего на ??их израсходовали 72 метра ткани . сколько метров ткани израсходовали в каждый из этих дней? Решите 1 действием
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
72-(19+17)=36 метров ткани
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