Во вторник в ателье сшили 19 одинаковых курток,а в среду 17 таких же курток.всего на ??их израсходовали 72 метра ткани . сколько метров ткани израсходовали в каждый из этих дней? Решите 1 действием

Математика

Во вторник в ателье сшили 19 одинаковых курток,а в среду 17 таких же курток.всего на ??их израсходовали 72 метра ткани . сколько метров ткани израсходовали в каждый из этих дней? Решите 1 действием

Автор: Гость