вокруг парка размеры которого 45×50 метров посажены деревья,расстояние между которыми 5 метр. Сколько деревьев посажено вокруг парка?Решение покажите на плане парка, приняв 5 м равным 1 см

Математика

вокруг парка размеры которого 45×50 метров посажены деревья,расстояние между которыми 5 метр. Сколько деревьев посажено вокруг парка?Решение покажите на плане парка, приняв 5 м равным 1 см

Автор: Гость