вокруг парка размеры которого 45×50 метров посажены деревья,расстояние между которыми 5 метр. Сколько деревьев посажено вокруг парка?Решение покажите на плане парка, приняв 5 м равным 1 см
Математика
вокруг парка размеры которого 45×50 метров посажены деревья,расстояние между которыми 5 метр. Сколько деревьев посажено вокруг парка?Решение покажите на плане парка, приняв 5 м равным 1 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр парка 2*(45+50)=2*95=190(м) 190:5=38(дер) Посажено 38 деревьев.
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