Волки чуют, где овцы ночуют.Когда деньги говорят, правда молчит.У волка всегда овц?? виновота.Кто у власти, тот и ест сласти.Какое высказывание Эзопа тебе понравилось больше всего? Объясни, к какой ситуации оно подходит, к како...

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Мне понравилось Волки чуют где овцы ночуют басня но не очень складная : Воробей и кот Матвей Однажды воробей по имени Чирик Сидел на крыше и напевал песенку В то время кот Матвей ломал лесенку Чирик увидел кота Матвея А Матвей увидел Чирика А теперь зодумайтесь сами что случилось с Чириком да да да Чирик не смог удержаться и наорал на Матвея ветвь он ломал лесенку Всё-таки они подружились и вместе напевали веселую песенку. КОНЕЦ