Составьте небольшой рассказ о Ломоносове, применяя знания о нем, полученные на ур??ках, химии, физики, литературы. Пожалуйста помогите

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Васильевич Ломоносов велик как поэт, как оратор и историк. Но самое главное и важное — он был гениальным ученым и натуралистом. Ломоносов многое сделал для науки; его труды по части русского языка и словесности оказали чрезвычайно важное влияние на последующее развитие всей нашей литературы. … Михаил Ломоносов до 16 лет был помощником своего отца по рыбному промыслу. Рано пришлось познать ему труды и опасности, связанные со Студёным морем. Он и Северный Ледовитый океан воочию рано увидел. Грамоте Михаил выучился у крестьянина Ивана Шубного. Желание учиться дальше привело юношу с северных широт в Москву…