Срочно! Сколько будет значение выражения по действиям!!!: 7480-6480:120+80

Математика
Срочно! Сколько будет значение выражения по действиям!!!: 7480-6480:120+80
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7480-6480:120+80= 7506 Ниже скриншот с подобным решением Понравился ответ? Нажми "Спасибо" и сделай его лучшим!
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