На какое однозначное число , не равное 0, надо умножить число 142.857,чтобы получилось число, записанное одинаковыми цифрами?

Математика

На какое однозначное число , не равное 0, надо умножить число 142.857,чтобы получилось число, записанное одинаковыми цифрами?

Автор: Гость