На какое однозначное число , не равное 0, надо умножить число 142.857,чтобы получилось число, записанное одинаковыми цифрами?

Математика
На какое однозначное число , не равное 0, надо умножить число 142.857,чтобы получилось число, записанное одинаковыми цифрами?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
142857*7=999999  Ответ:на  7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Менің досым туралы әнгіме керек оның ішінде антоним сөздер болу керек!!! (заранее спасибо)
Ответить
Русский язык
Подбери слова с данным корнем составь и запиши словосочетание с этими словами : видео ; аудио;авто
Ответить
Обществознание
Что отличает культуры традиционного общества от культуры общества другого типа 1 культурные освоение мира в результате взаимопроникновения культур ...
Ответить
История
Характеристики испании 15-16 веков
Ответить
Русский язык
Разберите предложение по членам. Высокое небо манило своей чистотой и бескрайно??тью. ПОМОГИТЕ с вопросами!!
Ответить