Что отличает культуры традиционного общества от культуры общества другого типа 1 культурные освоение мира в результате взаимопроникновения культур 2 наличие семей с доминирующей ролью мужчины 3 земледельческий труд является осн...

Обществознание

Что отличает культуры традиционного общества от культуры общества другого типа 1 культурные освоение мира в результате взаимопроникновения культур 2 наличие семей с доминирующей ролью мужчины 3 земледельческий труд является основой жизнедеятельности 4 наука является важнейшей производительной силой общества

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