Амалдарды орындандар
Математика
Амалдарды орындандар
Ответ(ы) на вопрос:
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1) -106-0,2*25=-106-5=-1113) 25/12+107/12=132/12=11
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