Амалдарды орындандар

Математика
Амалдарды орындандар
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)   -106-0,2*25=-106-5=-1113) 25/12+107/12=132/12=11

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