Тверской купец стал первым европейцем, достигнувшим Индии в XV веке (более чем за 25 лет до путешествия португальского мореплавателя Васко да Гамы). Нам он известен, как автор знаменитых путевых записей «Хождение за три моря». ...
География
Тверской купец стал первым европейцем, достигнувшим Индии в XV веке (более чем за 25 лет до путешествия португальского мореплавателя Васко да Гамы). Нам он известен, как автор знаменитых путевых записей «Хождение за три моря». За какие три моря? а) Черное, Красное, Балтийское; б) Каспийское, Аравийское, Черное; в) Аравийское, Каспийское, Красное; г) Красное, Черное, Средиземное;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б Написал я грешное свое хожение за три моря: первое море Дербентское - Каспийское, второе море Индийское - Индийский океан, третье море Стамбульское - Черное. Начал я свой путь от святого Спаса златоверхого, тверского кафедрального собора, с его милостию, от великого князя Тверского Михаила Борисовича и от епископа Тверского владыки Геннадия, вниз по Волге.
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