Тверской купец стал первым европейцем, достигнувшим Индии в XV веке (более чем за 25 лет до путешествия португальского мореплавателя Васко да Гамы). Нам он известен, как автор знаменитых путевых записей «Хождение за три моря». ...

География

Тверской купец стал первым европейцем, достигнувшим Индии в XV веке (более чем за 25 лет до путешествия португальского мореплавателя Васко да Гамы). Нам он известен, как автор знаменитых путевых записей «Хождение за три моря». За какие три моря? а) Черное, Красное, Балтийское; б) Каспийское, Аравийское, Черное; в) Аравийское, Каспийское, Красное; г) Красное, Черное, Средиземное;

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