Какое можно составить предложение из слов:Зима,лепить,снеговик,дети,быстро,весёл??й,на пруду? Слова можно изменяить!

Русский язык
Какое можно составить предложение из слов:Зима,лепить,снеговик,дети,быстро,весёл??й,на пруду? Слова можно изменяить!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дети быстро лепили зимой на пруду весёлого снеговика.
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