Какое можно составить предложение из слов:Зима,лепить,снеговик,дети,быстро,весёл??й,на пруду? Слова можно изменяить!

Русский язык

Какое можно составить предложение из слов:Зима,лепить,снеговик,дети,быстро,весёл??й,на пруду? Слова можно изменяить!

Автор: Гость