Cпешит ли Ваня в школу По пути в школу Ваня за первую минуту прошёл равномерно 85м,??атем постоянной скоростью пробежал 110м за 30 сек.Далее без остановки 2 минуты двигался со скоростью 3,6 км/час.Определите его среднюю скорос...
Физика
Cпешит ли Ваня в школу По пути в школу Ваня за первую минуту прошёл равномерно 85м,??атем постоянной скоростью пробежал 110м за 30 сек.Далее без остановки 2 минуты двигался со скоростью 3,6 км/час.Определите его среднюю скорость за все время движения.Постройте график зависимости проведенного Ваней пути от времени. Плиииз помогите .....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый участок: t₁=1 мин = 60 с S₁=85 м Второй участок: t₂=30 c S₂=110 м Третий участок: t₃ =2 мин = 120 с S₃ = V₃*t₃=1*120 = 120 м (здесь 3,6 км/ч = 1 м/с Общий путь: S = S₁+S₂+S₃=85+110+120=315 м Общее время: t =t₁+t₂+t₃=60+30+120 = 210 c Средняя скорость: Vcp = S/t = 315/210 = 1,5 м/с По полученным данным строим график
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