Cпешит ли Ваня в школу По пути в школу Ваня за первую минуту прошёл равномерно 85м,??атем постоянной скоростью пробежал 110м за 30 сек.Далее без остановки 2 минуты двигался со скоростью 3,6 км/час.Определите его среднюю скорос...

Физика

Cпешит ли Ваня в школу По пути в школу Ваня за первую минуту прошёл равномерно 85м,??атем постоянной скоростью пробежал 110м за 30 сек.Далее без остановки 2 минуты двигался со скоростью 3,6 км/час.Определите его среднюю скорость за все время движения.Постройте график зависимости проведенного Ваней пути от времени. Плиииз помогите .....

Автор: Гость