Цитаты из Тарас Бульба про казаков в бою
Литература
Цитаты из Тарас Бульба про казаков в бою
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только 3 вспомнил: "Есть ещё порох в пороховницах?!", "Терпи, казак, — атаманом будешь!" и "Нет уз святее товарищества!".
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