В 4 одинаковых бидона24л молака сколька литров молока поместится в 8 таких бидонов

Математика
В 4 одинаковых бидона24л молака сколька литров молока поместится в 8 таких бидонов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 24:4 = 6 (л) - в одном бидоне 2. 8*6 = 48 (л) Ответ: 48 л.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Амалдарды орындандар
Ответить
Литература
Цитаты из Тарас Бульба про казаков в бою
Ответить
Физика
Cпешит ли Ваня в школу По пути в школу Ваня за первую минуту прошёл равномерно 85м,??атем постоянной скоростью пробежал 110м за 30 сек.Далее без ...
Ответить
География
Тверской купец стал первым европейцем, достигнувшим Индии в XV веке (более чем за 25 лет до путешествия португальского мореплавателя Васко да Гамы)...
Ответить
География
Помоги пожалуйста!!! Бразилию •.• Даю |15| баллов !!!
Ответить