В 4 одинаковых бидона24л молака сколька литров молока поместится в 8 таких бидонов
Математика
В 4 одинаковых бидона24л молака сколька литров молока поместится в 8 таких бидонов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 24:4 = 6 (л) - в одном бидоне 2. 8*6 = 48 (л) Ответ: 48 л.
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