Подбери слова с данным корнем составь и запиши словосочетание с этими словами : видео ; аудио;авто

Русский язык
Подбери слова с данным корнем составь и запиши словосочетание с этими словами : видео ; аудио;авто
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обучение по видеокурсу прослушивать аудиозаписи смотреть автогонки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Расположите в хронологической последовательности исторические события запишите буквы, которыми обозначены исторические события, в правильной послед...
Ответить
Русский язык
Составьте предложение или связаный маленький текст со словами: где тогда общий второй
Ответить
Математика
Иосиф не любит играть в черный ящик ,но МД все время его тренеирует .Вот и сегодня МД говорит пары чисел ,где первое число случайное ,а второе прео...
Ответить
Математика
Упростить и найти значение выражения 24x+17 x-3514
Ответить
Литература
Напиши текст "Былинные богатыри -защитники земли Русской.По картине Васнецова "тр?? богатыря"
Ответить