Подбери слова с данным корнем составь и запиши словосочетание с этими словами : видео ; аудио;авто
Русский язык
Подбери слова с данным корнем составь и запиши словосочетание с этими словами : видео ; аудио;авто
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Гость:
Обучение по видеокурсу прослушивать аудиозаписи смотреть автогонки
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