Менің досым туралы әнгіме керек оның ішінде антоним сөздер болу керек!!! (заранее спасибо)
Қазақ тiлi
Менің досым туралы әнгіме керек оның ішінде антоним сөздер болу керек!!! (заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің досымның есімі Əлия. Ол 11жаста.Оның сүйікті ісі кітап оқумен, компьютер ойнау.Ол кітап оқиды.Компьютер ойнайды.Кейбір кезде есеп шығарады.Əлия биге барғысы келіп жүр.Əлианы ата анасы жақында биге жібереді.Ол пианино ойнайды.Менің досым өте талантты қыз.Екеуміз халық аспаптардада ойнауды ұнатамыз.
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