Помогите пожалуйста задача5

Математика
Помогите пожалуйста задача5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость   Время                                         Расстояние        ? (60)         4 часа                                                 240            (км или вёрст точно не знаю) что составило 13 оставшегося пути.)      ?    (60)         ? (главный вопрос)                           ? (720)  и так  240 х 3 = 720 (км ли вёрст смотри по задаче) - расстояние до друга. 240 : 4 = 60 ( кмч (смотри по задаче как там)) - скорость  и там и там. 720 : 60 = 12 (часов) Ответ 12 часов. так же 2 вариант решения зная что расстояние это 13 значит и время 4 часа это только 13 часть,значит. 4 х 3 = 12 (часов)  Ответ = 12 часов.
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