Помогите пожалуйста задача5

Гость: Гость:

Скорость Время Расстояние ? (60) 4 часа 240 (км или вёрст точно не знаю) что составило 13 оставшегося пути.) ? (60) ? (главный вопрос) ? (720) и так 240 х 3 = 720 (км ли вёрст смотри по задаче) - расстояние до друга. 240 : 4 = 60 ( кмч (смотри по задаче как там)) - скорость и там и там. 720 : 60 = 12 (часов) Ответ 12 часов. так же 2 вариант решения зная что расстояние это 13 значит и время 4 часа это только 13 часть,значит. 4 х 3 = 12 (часов) Ответ = 12 часов.