Какой вальс написал Чайковский, а какой Прокофьев?
Музыка
Какой вальс написал Чайковский, а какой Прокофьев?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собачий-Чайковский... Прокофьев -Фигара
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На какое однозначное число , не равное 0, надо умножить число 142.857,чтобы получилось число, записанное одинаковыми цифрами?
Қазақ тiлi
Русский язык
Обществознание
Что отличает культуры традиционного общества от культуры общества другого типа 1 культурные освоение мира в результате взаимопроникновения культур ...