Какой вальс написал Чайковский, а какой Прокофьев?

Музыка
Какой вальс написал Чайковский, а какой Прокофьев?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собачий-Чайковский... Прокофьев -Фигара  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На какое однозначное число , не равное 0, надо умножить число 142.857,чтобы получилось число, записанное одинаковыми цифрами?
Ответить
Қазақ тiлi
Менің досым туралы әнгіме керек оның ішінде антоним сөздер болу керек!!! (заранее спасибо)
Ответить
Русский язык
Подбери слова с данным корнем составь и запиши словосочетание с этими словами : видео ; аудио;авто
Ответить
Обществознание
Что отличает культуры традиционного общества от культуры общества другого типа 1 культурные освоение мира в результате взаимопроникновения культур ...
Ответить
История
Характеристики испании 15-16 веков
Ответить