12 людей несут 12 буханок хлеба. Каждый мужчина несёт по 2 буханки, женщины - по 0,5. Докажите, что женщин 8, а мужчин 4.

Гость: Гость:

Пусть женщины х, а мужчины у, тогда можно записать систему уравнений: x+y=12 (человек) и 0,5x+2y=12 (буханок). Из первого уравнения выразим х и подставим его во второе: х=12-у; 0,5(12-у)+2у=12. Далее решаем это уравнение и находим у (мужчин): 6-0,5у+2у=12; 1,5у=12-6; 1,5у=6; у=6:1,5=4. Теперь можем найти сколько было женьщин: х=12-4=8. Ответ: мужчин 4, женьщин 8.