Помогите пожалуйста, очень нужно! Решается оценка за триместр, плиииз!))

Алгебра
Помогите пожалуйста, очень нужно! Решается оценка за триместр, плиииз!))
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Автор: Гость
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Гость:
С1 только не решила, сорян
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