ВОПРОС: 1.выдели в тексте подлежащее и сказуемое,2.назови общее количество глаголо?? .3.какой глагол не используется в наше время Еще земли печален вид, А воздух уж весною дышит, И мертвый в поле стебль колышет, И елей в...
Русский язык
ВОПРОС: 1.выдели в тексте подлежащее и сказуемое,2.назови общее количество глаголо?? .3.какой глагол не используется в наше время Еще земли печален вид, А воздух уж весною дышит, И мертвый в поле стебль колышет, И елей ветви шевелит. Еще природа не проснулась, Но сквозь редеющего сна Весну послышала она, И ей невольно улыбнулась..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.воздух дышит Воздух колышет Воздух шевелит Природа не проснулась Послышала она Она улыбнулась 2.6 глаголов 3.послышала
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Другие предметы
О какой планете здесь говорится Эта планета самая загадочная планета в нашей Со??нечной системе . Это самый маленький и самый холодный из всех д...
Русский язык
Составьте по 3 слова к каждой схеме: приставка, корень, суффикс, окончание, пристав??а, корень, суффикс, нулевое окончание; корень, суффикс, оконча...
Математика
Математика