ВОПРОС: 1.выдели в тексте подлежащее и сказуемое,2.назови общее количество глаголо?? .3.какой глагол не используется в наше время Еще земли печален вид, А воздух уж весною дышит, И мертвый в поле стебль колышет, И елей в...

Русский язык

ВОПРОС: 1.выдели в тексте подлежащее и сказуемое,2.назови общее количество глаголо?? .3.какой глагол не используется в наше время Еще земли печален вид, А воздух уж весною дышит, И мертвый в поле стебль колышет, И елей ветви шевелит. Еще природа не проснулась, Но сквозь редеющего сна Весну послышала она, И ей невольно улыбнулась..

Автор: Гость