ВОПРОС: 1.выдели в тексте подлежащее и сказуемое,2.назови общее количество глаголо?? .3.какой глагол не используется в наше время Еще земли печален вид, А воздух уж весною дышит, И мертвый в поле стебль колышет, И елей в...

Русский язык
ВОПРОС: 1.выдели в тексте подлежащее и сказуемое,2.назови общее количество глаголо?? .3.какой глагол не используется в наше время Еще земли печален вид, А воздух уж весною дышит, И мертвый в поле стебль колышет, И елей ветви шевелит. Еще природа не проснулась, Но сквозь редеющего сна Весну послышала она, И ей невольно улыбнулась..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.воздух дышит Воздух колышет Воздух шевелит Природа не проснулась Послышала она Она улыбнулась 2.6 глаголов 3.послышала
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