Составьте по 3 слова к каждой схеме: приставка, корень, суффикс, окончание, пристав??а, корень, суффикс, нулевое окончание; корень, суффикс, окончание; корень, нулевое окончание.

Русский язык
Составьте по 3 слова к каждой схеме: приставка, корень, суффикс, окончание, пристав??а, корень, суффикс, нулевое окончание; корень, суффикс, окончание; корень, нулевое окончание.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Ушла,просмотрела,увидели; 2) убежал,въехал,перебежал; 3)денежный,лесной,тетрадка; 4)Дом,гном,лом; Мое мнение;-)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите число если 75 процентов от него равно 15
Ответить
Литература
Сочинение на тему: Роль речевых характеристик в создании образов героев Астафьев??, буду очень благодарен.
Ответить
Геометрия
Одна из сторон равнобедренного треугольника на 17 см меньше другой.Найти стороны этого треугольника если его периметр равен 77 см
Ответить
Окружающий мир
Составьте план о Великой Отечественной войне.
Ответить
Физика
Как решать задачи на мощность? Объясните пожалуйста с примерами
Ответить