Составьте по 3 слова к каждой схеме: приставка, корень, суффикс, окончание, пристав??а, корень, суффикс, нулевое окончание; корень, суффикс, окончание; корень, нулевое окончание.
Русский язык
Составьте по 3 слова к каждой схеме: приставка, корень, суффикс, окончание, пристав??а, корень, суффикс, нулевое окончание; корень, суффикс, окончание; корень, нулевое окончание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Ушла,просмотрела,увидели; 2) убежал,въехал,перебежал; 3)денежный,лесной,тетрадка; 4)Дом,гном,лом; Мое мнение;-)
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