СРОЧНО задание 1 с переводом пожайлусто
Французский язык
СРОЧНО задание 1 с переводом пожайлусто
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Tu cherches des champignons. Ты ищешь грибы. 2. Il joue au ballon. Он играет в мяч. 3. Elle joue à la poupée. Она играет с куклой. 4. Nous allons au bois. Мы идем к дереву. 5. Vous nagez. Вы плаваете. 6. Ils cherchent des fraises Они ищут клубнику. 7. Elles desinent un beau paysage. Они рисуют красивый пейзаж
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