Дополнительные сведения о Петре 1

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-В октябре 1724 г. царь Петр I сильно простудился, спасая солдат, тонувших во время наводнения в финском заливе. Царь умер от пневмонии 28 января 1725 года, не оставив завещание о своем наследнике. Позже Петр I был похоронен в Петропавловском соборе. -Посещение Петром Великим дома-музея Мартина Лютера В 1712 году Петр I при посещении дома-музея Мартина Лютера осмотрел чернильное пятно в том месте стены, куда Лютер метнул чернильницу, целясь в явившегося ему дьявола. 3аключение Петра: «Чернила новые, и все сие неправда». -Петр I занимался стоматологией Петр I нередко в качестве разрядки занимался стоматологией — вырывал больные зубы. При этом иногда увлекался и под раздачу могли попасть и практически здоровые.