Помогите пожалуйста это очень легко

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Помогите пожалуйста это очень легко
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно так: Yes, how can I help you? This napkin is dirty! I'm so sorry.  Here's a new one. 
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