Вопрос 13 От чего зависит правописание корней МАК-МОК? А) от ударения Б) от суффи??са А В) от последующего согласного Г) от лексического значения слов Вопрос 14 От чего зависит правописание корней ГОР-ГАР? А) от ударени...

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Вопрос 13 От чего зависит правописание корней МАК-МОК? А) от ударения Б) от суффи??са А В) от последующего согласного Г) от лексического значения слов Вопрос 14 От чего зависит правописание корней ГОР-ГАР? А) от ударения Б) от суффикса А В) от последующего согласного Г) от лексического значения слов Вопрос 15 От чего зависит правописание корней КОС-КАС? А) от ударения Б) от суффикса А В) от последующего согласного Г) от лексического значения слов Вопрос 16 В каком слове пишется буква О? А) разл...гается Б) разл...жение В) сл...гаемое Г) пол...гать Вопрос 17 В каком ряду во всех словах пишется гласная О? А) выл...жить, сл...житься Б) пол...жить, пол...гать В) предл...гать, сл...жение Г) пол...жение, распол...гается Вопрос 18 Укажите слово, в котором в корне слова следует писать А А) деревце выр…сло Б) выр…стить рассаду В) косы отр…сли Г) город Р…стов

Автор: Гость