Вопросы к сказке мастер али
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Вопросы к сказке мастер али
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие главные герои сказки?Расскажи про их характеристики используя опорные слова: мудрый, добрый, зло памятный.
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