Восемь Икс плюс 4 умножить в скобках 13 икс плюс 32 равно 308

Математика
Восемь Икс плюс 4 умножить в скобках 13 икс плюс 32 равно 308
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