Восстанови последовательность событий.Поставь цифры по порядку .Расположи эти события на ленте времени.Укажи век в которой они произошли Поход Ермака в Сибирь Куликовская Битва Экспедиция Е,Ф,Хабарова на Амур Начало правл...

Окружающий мир

Восстанови последовательность событий.Поставь цифры по порядку .Расположи эти события на ленте времени.Укажи век в которой они произошли Поход Ермака в Сибирь Куликовская Битва Экспедиция Е,Ф,Хабарова на Амур Начало правления династии Романовых Северная война

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