Восстанови последовательность событий.Поставь цифры по порядку .Расположи эти события на ленте времени.Укажи век в которой они произошли Поход Ермака в Сибирь Куликовская Битва Экспедиция Е,Ф,Хабарова на Амур Начало правл...

Окружающий мир
Восстанови последовательность событий.Поставь цифры по порядку .Расположи эти события на ленте времени.Укажи век в которой они произошли Поход Ермака в Сибирь Куликовская Битва Экспедиция Е,Ф,Хабарова на Амур Начало правления династии Романовых Северная война
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Куликовская битва 2. Поход Ермака в Сибирь 3. Начало правления династии Романовых 4. Северная война 5. Экспедиция Е.Ф. Хабарова на Амур
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