Вот описание виртуальной зверушки в одной компьютерной игре: Питается клубнико?? и блюдами из неё. Самый настоящий сгусток энергии. Ей очень сложно усидеть на одном месте. Поэтому за ней нужен глаз да глаз. Только отверну...
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Вот описание виртуальной зверушки в одной компьютерной игре: Питается клубнико?? и блюдами из неё. Самый настоящий сгусток энергии. Ей очень сложно усидеть на одном месте. Поэтому за ней нужен глаз да глаз. Только отвернулся, а её уже и свет простыл! В какой фразе есть ошибка? А)в первой Б)во второй В)в третьей Г)в четвёртой Д) в пятой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В фразе " Только отвернулся , а ее уже и свет отстыл" допущена ошибка. Ответ: Д
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