Впишите в цепи питания недостающие звенья.используйте картинки подсказки
Окружающий мир
Впишите в цепи питания недостающие звенья.используйте картинки подсказки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)цапля 2)заяц 3)мышь 4)растение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Срочно 3 целых 1/8 + 2 целых 1/7 5 целых 1/6 + 1 целая 2/3 5- 2 целых 1/13 8 целых 1/7 - 3 целых 1/9
Окружающий мир
Русский язык
Дополните каждый ряд пятью существительными. 1.Коренные:книга,... 2.Отвлечённые:г??усть,... 3.Вещественные:сахар,... 4.Собирательные,....