Восходящие и низкоходящие движения возжуха это горизантальные или вертикальные ??вижение ветра

Окружающий мир
Восходящие и низкоходящие движения возжуха это горизантальные или вертикальные ??вижение ветра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восходящие и подходящие потоки имеют вертикальное движение, вверх и вниз, соответственно. Удачи!
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