Пожалуйста напишите правила что такое лексическое значение слова
Русский язык
Пожалуйста напишите правила что такое лексическое значение слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лексическое значение — соотношение звуковой оболочки слова
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